Италия может попасть на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Италии

У сборной Италии появился шанс попасть на ЧМ-2022, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, из турнира могут исключить сборную Ирана. ФИФА обвинила иранцев в нарушении прав человека во время игры против Ливана. Иран не пропустил на стадион 2000 женщин, несмотря на наличие билетов.

Таким образом, в случае отстранения Ирана место в турнире может достаться команде с самым высоким местом в рейтинге ФИФА из тех, кто не попал на турнир, а это сборная Италии.

Напомним, что в полуфинале стыков Италия проиграла Северной Македонии (0:1).

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