Рюдигер связался с "Барселоной" после разгрома "Реала"

Теги антонио рюдигерчелсибарселона

Рюдигер связался с "Барселоной" после разгрома "Реала" Фото соцсети Антонио Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер стал инициатором переговоров с "Барселоной".

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, игрок начал искать встречи с представителями "Барсы" после их разгромной победы над "Реалом" (4:0).

Отмечается, что футболист доволен предложением каталонцев, хотя оно уступает условиям других клубов.

Напомним, что этим летом Рюдигер станет свободным агентом.

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