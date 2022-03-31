Бекхэм стал жертвой ограбления

Теги дэвид бекхэм

Бекхэм стал жертвой ограбления Фото: соцсети Бекхэма

Неизвестные обокрали особняк Дэвида Бекхэма в Лондоне, который оценивается в 47 миллионов евро.

По сведениям Daily Mail, грабитель проник в особняк Бекхэма 28 февраля. Пока злоумышленник орудовал в одной из спален на верхнем этаже, семья экс-футболиста находилась на первом этаже.

Отмечается, что были украдены дизайнерские вещи и аксессуары. Признаки ограбления обнаружил 17-летний сын Бекхэма Круз.

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