Пьянич рассказал о своем конфликте с Куманом

Фото: соцсети Пьянича

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал о своих отношениях с экс-тренером команды Рональдом Куманом.

"Я не мог продолжать работать с ним. Куман проявил неуважение ко мне. Лапорта принял отличное решение, назначив Хави, сейчас "Барселона" смотрится совершенно по-другому", - приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.

Напомним, что на данный момент Пьянич находится в аренде в "Бешикташе".

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