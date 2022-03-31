Месси передумал возвращаться в "Барселону" после слов Лапорты

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Месси передумал возвращаться в "Барселону" после слов Лапорты Фото: твиттер Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси не вернется в "Барселону" этим летом.

Как сообщает TyC Sports, аргентинец исключил свое возвращение в каталонский клуб после слов президента "Барсы" Жоана Лапорты о строительстве молодой команды.

Отмечается, что переход в "Барсу" вряд ли возможен в ближайшее время и при нынешнем руководстве.

Месси перебрался в ПСЖ летом 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.  

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