Пике высказался о ситуации с Дембеле

Фото соцсети Усмана Дембеле

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал будущее Усмана Дембеле.

"Я бы хотел, чтобы он продлил контракт с клубом. Он важный футболист для Хави, и мы в восторге от него", - приводит слова Пике The Wild Project.

Напомним, что соглашение француза с клубом истекает по окончании сезона. "Барса" пока не смогла договориться о продлении.

В этом сезоне на счету Дембеле два гола и 9 ассистов в 21 матче.

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