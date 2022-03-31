ФИФА отреагировала на информацию о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2022

Теги фифаираниталия

ФИФА отреагировала на информацию о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2022

Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин отрицает возможное отстранение Ирана от ЧМ-2022.

"Мы никогда не обсуждали исключение Ирана из чемпионата мира. Давайте просто выбросим эту мысль из головы. Если бы такое случилось, то на турнир попала бы другая сборная из Азии. Участие Италии уже невозможно. То, что они смогут сыграть на чемпионате мира - утопия", - приводит слова Кристиллин Football Italia.

Ранее сообщалось, что Иран могут отстранить за нарушение прав человека.

Читайте также: Стало известно, сколько заработает ФИФА на чемпионате мира в Катаре. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов