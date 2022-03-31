ФИФА отреагировала на информацию о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2022
Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин отрицает возможное отстранение Ирана от ЧМ-2022.
"Мы никогда не обсуждали исключение Ирана из чемпионата мира. Давайте просто выбросим эту мысль из головы. Если бы такое случилось, то на турнир попала бы другая сборная из Азии. Участие Италии уже невозможно. То, что они смогут сыграть на чемпионате мира - утопия", - приводит слова Кристиллин Football Italia.
Ранее сообщалось, что Иран могут отстранить за нарушение прав человека.
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|О
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|Иран
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|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
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|Дания
|3
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|3
|Перу
|3
|3
|4
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|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
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|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
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|3
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|Сербия
|3
|3
|4
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
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|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
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|Польша
|3
|3