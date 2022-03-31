Карпин рассказал о проблемах "Ростова" после отъезда легионеров

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался об отъезде легионеров из клуба.

"В защите, как правило, играют опытные футболисты, а у нас сейчас в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелехин, 20-летний Сильянов. Да и центр поля, так скажем, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провел почти 100 игр за "Ростов", всего 22 года. Щетинину 20 лет, он провел два-три матча на высоком уровне. Да и Байрамян играет не на своей позиции.

Причиной этого стал отъезд всех трех опорников. Проблема количественного дефицита футболистов на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит. Однако если брать в расчет две последние выездные игры, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам.

У кого-то вообще ничего не изменилось: в основном это московские клубы и "Зенит". А кому-то тяжелее найти замены. У нас на замену легионерам (и не только им) пришли слишком молодые ребята. Скажу так: у некоторых команд есть сложности, а у некоторых их особо и нет. Однако я бы не стал заострять внимание на других командах.

Понятно, что ситуация непростая, но ребята с честью выходят из этого положения", - приводит слова Карпина сайт "Ростова".

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