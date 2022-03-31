Марсело определился со своим будущим в "Реале"
Фото: инстаграм Марсело
Защитник "Реала" Марсело хотел бы остаться в клубе.
Как сообщает Football Espana, 33-летний бразилец доволен жизнью в Мадриде и готов пойти на сокращение зарплаты ради подписания нового контракта с клубом.
Отмечается, что "Реал" не планировал продлевать контракт с игроком, однако не исключается перевод на административную должность.
Соглашение Марсело с клубом истекает по окончании сезона.
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