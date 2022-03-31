Марсело определился со своим будущим в "Реале"

Теги реал мадридмарсело

Марсело определился со своим будущим в "Реале" Фото: инстаграм Марсело

Защитник "Реала" Марсело хотел бы остаться в клубе.

Как сообщает Football Espana, 33-летний бразилец доволен жизнью в Мадриде и готов пойти на сокращение зарплаты ради подписания нового контракта с клубом.

Отмечается, что "Реал" не планировал продлевать контракт с игроком, однако не исключается перевод на административную должность.

Соглашение Марсело с клубом истекает по окончании сезона.

Читайте также: "Реал" определил двух кандидатов на замену Марсело. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов