Марсело определился со своим будущим в "Реале"

Фото: инстаграм Марсело

Защитник "Реала" Марсело хотел бы остаться в клубе.

Как сообщает Football Espana, 33-летний бразилец доволен жизнью в Мадриде и готов пойти на сокращение зарплаты ради подписания нового контракта с клубом.

Отмечается, что "Реал" не планировал продлевать контракт с игроком, однако не исключается перевод на административную должность.

Соглашение Марсело с клубом истекает по окончании сезона.

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