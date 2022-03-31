Игрок "Бордо" продавал обувь одноклубников через интернет

Теги бордо

Игрок "Бордо" продавал обувь одноклубников через интернет

Футболист "Бордо", чье имя не называется, воровал обувь у одноклубников.

Как сообщает RMC Sport, игрок продавала украденную обувь через интернет. Об этом стало известно от его бывшей девушки.

Клуб отстранил футболиста на одну игру и назначил штраф. Другие игроки посчитали наказание слишком мягким.

После 29 туров "Бордо" идет в Лиге 1 на последнем месте.

Читайте также: Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов