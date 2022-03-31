Игрок "Бордо" продавал обувь одноклубников через интернет

Футболист "Бордо", чье имя не называется, воровал обувь у одноклубников.

Как сообщает RMC Sport, игрок продавала украденную обувь через интернет. Об этом стало известно от его бывшей девушки.

Клуб отстранил футболиста на одну игру и назначил штраф. Другие игроки посчитали наказание слишком мягким.

После 29 туров "Бордо" идет в Лиге 1 на последнем месте.

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