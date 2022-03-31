ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара
Фото: твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси и Неймар не являются неприкасаемыми в команде.
По сведениям Le10sport, парижане могут начать глобальную перестройку в клубе из-за неудачи команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Вероятно, клуб покинут наставник Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо. Также могут быть изменения в составе.
Отмечается, что в ПСЖ не исключают продажу Месси и Неймара, однако клуб вряд ли рискнет избавиться от игроков перед ЧМ-2022.
Месси и Неймар могут продолжить карьеру в МЛС. Если они останутся, то будут получать меньше игрового времени.
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|Команда
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|Ренн
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|Ницца
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|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13