АПЛ назвала сроки летнего трансферного окна

Руководство АПЛ назвало сроки летнего трансферного окна.

Как сообщает официальный сайт лиги, ТО откроется 10 июня и продлится до 1 сентября. Такие же сроки будут и в других европейских лигах.

Стоит отметить, что АПЛ второй сезон кряду не будет закрывать ТО перед стартом чемпионата.

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