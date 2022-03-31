АПЛ назвала сроки летнего трансферного окна
Руководство АПЛ назвало сроки летнего трансферного окна.
Как сообщает официальный сайт лиги, ТО откроется 10 июня и продлится до 1 сентября. Такие же сроки будут и в других европейских лигах.
Стоит отметить, что АПЛ второй сезон кряду не будет закрывать ТО перед стартом чемпионата.
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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