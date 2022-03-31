"Реал" готовит новый контракт для Винисиуса
Фото: соцсети Винисиуса Жуниора
"Реал" намерен продлить соглашение с вингером Винисиусом Жуниором.
Как сообщает Managing Madrid, мадридский клуб хочет повысить зарплату 21-летнему бразильцу. На данный момент зарплата игрока составляет 3 миллиона евро за сезон и является одной из самых низких в клубе.
Стороны пока не согласовали размер новой зарплаты, однако и клуб, и игрок заинтересованы в подписании нового договора.
В этом сезоне на счету Винисиуса 17 голов и 10 ассистов в 39 матчах.
Читайте также: В "Реале" беспокоятся по поводу Винисиуса. | http://soccernews.ru
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