"Реал" готовит новый контракт для Винисиуса

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" готовит новый контракт для Винисиуса Фото: соцсети Винисиуса Жуниора

"Реал" намерен продлить соглашение с вингером Винисиусом Жуниором.

Как сообщает Managing Madrid, мадридский клуб хочет повысить зарплату 21-летнему бразильцу. На данный момент зарплата игрока составляет 3 миллиона евро за сезон и является одной из самых низких в клубе.

Стороны пока не согласовали размер новой зарплаты, однако и клуб, и игрок заинтересованы в подписании нового договора.

В этом сезоне на счету Винисиуса 17 голов и 10 ассистов в 39 матчах.

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