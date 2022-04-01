"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по выплатам агентам за год

"Манчестер Сити" стал лидером АПЛ по выплатам агентам за два последних трансферных окна.

Как сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии, "горожане" с 2 февраля 2021 года по 31 января 2022 года выплатили посредникам 35,1 миллиона фунтов.

В топ-3 также вошли "Манчестер Юнайтед" (29 млн) и "Челси" (28,2). Замыкают пятерку "Ливерпуль" (22,1) и "Арсенал" (18,7).

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