Агент Бакаева отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком" о новом контракте
Фото: соцсети Зелимхана Бакаева
Герман Ткаченко, агент хавбека "Спартака" Зелимхана Бакаева, отреагировал на слухи о переговорах с клубом о новом контракте.
"Эта информация не соответствует действительности. Никакие переговоры по Бакаеву не идут. Хочется добавить - к сожалению. Однако воздержусь, сейчас отношусь к этому с пониманием, никто не знает, какой будет русский футбол в ближайшем будущем. Так же чушь - утверждения о том, что кто-то за, кто-то против.
Главный фокус для Зелимхана - это как можно удачнее провести каждую следующую игру, хорошо завершить сезон за "Спартак". Он сконцентрирован только на этом, а в конце мая все будет яснее.
Меня видели в офисе "Спартака"? Да, я был там, мы обсуждали совсем другие вопросы, тема продления не поднималась. У меня рабочие отношения с менеджментом "Спартака", люди производят очень позитивное профессиональное впечатление", - приводит слова Ткаченко "Спорт-Экспресс".
Контракт Бакаева с клубом истекает по окончании сезона. В текущем сезоне он провел 27 игр, забил один гол и отдал 6 ассистов.
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