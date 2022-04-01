Румменигге высказался о свисте в адрес Месси

Фото твиттер ПСЖ

Экс-директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на свист фанатов в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Когда я вижу такие кадры, у меня сердце кровью обливается. Такой футболист, как Месси, не заслуживает того, чтобы его освистывали. Таким футболистам придется смириться с подобными нападками. Они включены в их зарплату, хоть и не являются обоснованными.

Он несчастлив в Париже. Однако мне кажется, что в последние недели он стал лучше. Помню, прошлым летом, фанаты фантастически его приняли", - приводит слова Румменигге L’Equipe.

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