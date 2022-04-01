"Рубин" сделал заявление касательно Хвичи
Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии
"Рубин" подтвердил информацию о расторжении соглашения с хавбеком Хвичей Кварацхелией.
"Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров, мы пошли навстречу футболисту и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей.
Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы игрока.
В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будет складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи", - говорится в заявлении казанского клуба.
Хвича выступал за "Рубин" с 2019 года. За это время он провел 73 игры, забил 9 голов и отдал 18 результативных передач.
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