В ЦСКА прокомментировали новость о возможной отставке президента РПЛ Прядкина

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу информации о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин в скором времени покинет свой пост.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов.

"Для меня это новая информация. Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было. Предполагаю, что ЦСКА был бы в курсе, если бы что-то подобное происходило, если бы кто-то инициировал выборы. Думаю, это все слухи", - цитирует Бабаева "Чемпионат".

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