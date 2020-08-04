В ЦСКА прокомментировали новость о возможной отставке президента РПЛ Прядкина

Теги цска москвасергей прядкин

В ЦСКА прокомментировали новость о возможной отставке президента РПЛ Прядкина

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу информации о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин в скором времени покинет свой пост.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов.

"Для меня это новая информация. Никаких подобных разговоров на официальном уровне не было. Предполагаю, что ЦСКА был бы в курсе, если бы что-то подобное происходило, если бы кто-то инициировал выборы. Думаю, это все слухи", - цитирует Бабаева "Чемпионат".

Не пропустите: Исполнительный директор "Спартака" Максим Власов покинет свой пост| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов