Игуаин высказался о своем возвращении в "Ювентус"

Теги ювентусгонсало игуаин

Игуаин высказался о своем возвращении в "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин высказался о своем возвращении в туринский клуб.

"После моего возвращения в Турин меня посетили ясные мысли. Я не хотел покидать "Ювентус". Мне никто ничего не говорил после возвращения. Я здесь, чтобы много работать и доказать свою значимость.

Я давно не выступал с Роналду, тогда он был помоложе. Сейчас он стал более совершенным футболистом, у которого стало еще больше амбиций. Я рад, что мы снова с ним в одном клубе", - приводит слова Игуаина Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне 31-летний аргентинец выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси".

Читайте также: Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов