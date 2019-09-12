Игуаин высказался о своем возвращении в "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин высказался о своем возвращении в туринский клуб.

"После моего возвращения в Турин меня посетили ясные мысли. Я не хотел покидать "Ювентус". Мне никто ничего не говорил после возвращения. Я здесь, чтобы много работать и доказать свою значимость.

Я давно не выступал с Роналду, тогда он был помоложе. Сейчас он стал более совершенным футболистом, у которого стало еще больше амбиций. Я рад, что мы снова с ним в одном клубе", - приводит слова Игуаина Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне 31-летний аргентинец выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси".

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