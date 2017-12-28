Введение системы видеоповторов в испанской Примере под угрозой срыва

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Введение системы видеоповторов в испанской Примере под угрозой срыва

Введение системы видеоповторов в испанской Примере находится под угрозой срыва, сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что видеоповторы для арбитров планировалось ввести с начала сезона 2018/19.

Однако испанские судьи до сих пор не начали подготовку к работе с новой системой, поэтому вряд ли они успеют освоить её в срок.

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