ВВС: "Арсенал" продлил соглашение с Озилом

Хавбек "Арсенала" Месут Озил продлил соглашение с клубом.

Как сообщает ВВС, новый контракт рассчитан до июня 2021 года. Заработная плата игрока составит 400 тысяч евро в неделю.

Таким образом, Озил стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала".

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