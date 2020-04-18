ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ

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ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ

Британское медиа BBC представило символическую сборную молодых футболистов АПЛ, которые проявили себя в текущем сезоне.

Сборная составлена из футболистов, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Кроме того, в команду не вошли игроки, которые уже проявили себя раньше, например, Трент Александер-Арнольд или Аарон Уан-Биссака.

Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Борнмут", 21 год);

Защитники: Брэндон Уильямс ("Манчестер Юнайтед", 19), Джафет Танганга ("Тоттенхэм", 21), Фикайо Томори ("Челси", 22), Рис Джеймс ("Челси", 20);

Полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 18), Мэйсон Маунт ("Челси", 21), Тодд Кэнтуэлл ("Норвич", 22);

Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 18), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", 18), Исмаила Сарр ("Уотфорд", 22).

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