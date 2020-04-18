ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ
Британское медиа BBC представило символическую сборную молодых футболистов АПЛ, которые проявили себя в текущем сезоне.
Сборная составлена из футболистов, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Кроме того, в команду не вошли игроки, которые уже проявили себя раньше, например, Трент Александер-Арнольд или Аарон Уан-Биссака.
Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Борнмут", 21 год);
Защитники: Брэндон Уильямс ("Манчестер Юнайтед", 19), Джафет Танганга ("Тоттенхэм", 21), Фикайо Томори ("Челси", 22), Рис Джеймс ("Челси", 20);
Полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 18), Мэйсон Маунт ("Челси", 21), Тодд Кэнтуэлл ("Норвич", 22);
Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 18), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", 18), Исмаила Сарр ("Уотфорд", 22).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18