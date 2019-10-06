"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы

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"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы

Хавбек "Реала" Тони Кроос травмировался в игре Примеры против "Гранады" (4:2).

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны. Футболист вынужден был покинуть поле на 34-й минуте.

Напомним, что лазарете клуба также находятся Тибо Куртуа, Марсело, Начо Фернандес, Ферлан Менди и Марко Асенсио.

В текущем сезоне Кроос провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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