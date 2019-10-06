"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы
Хавбек "Реала" Тони Кроос травмировался в игре Примеры против "Гранады" (4:2).
Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны. Футболист вынужден был покинуть поле на 34-й минуте.
Напомним, что лазарете клуба также находятся Тибо Куртуа, Марсело, Начо Фернандес, Ферлан Менди и Марко Асенсио.
В текущем сезоне Кроос провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|7
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Эйбар
|8
|9
|12
|Реал Вальядолид
|7
|9
|13
|Бетис
|8
|9
|14
|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|8
|2