Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая

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Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая

Наставник сборной Китая Марчелло Липпи заявил, что покидает свой пост.

"У меня слишком большая зарплата. Я понимаю, что должен брать всю ответственность на себя. Я покидаю пост тренера сборной Китая. Спасибо всем", - приводит слова Липпи La Gazzetta dello Sport.

Липпи объявил об уходе после того, как сборная Китая проиграла Сирии (1:2) в отборе ЧМ-2022.

Отметим, что Липпи возглавил сборную Китая в 2016 году, однако покинул пост в январе этого года. В мае итальянец вновь занял должность.

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