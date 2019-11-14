Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая
Наставник сборной Китая Марчелло Липпи заявил, что покидает свой пост.
"У меня слишком большая зарплата. Я понимаю, что должен брать всю ответственность на себя. Я покидаю пост тренера сборной Китая. Спасибо всем", - приводит слова Липпи La Gazzetta dello Sport.
Липпи объявил об уходе после того, как сборная Китая проиграла Сирии (1:2) в отборе ЧМ-2022.
Отметим, что Липпи возглавил сборную Китая в 2016 году, однако покинул пост в январе этого года. В мае итальянец вновь занял должность.
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