Футболисты "Баварии" подрались на тренировке

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Футболисты "Баварии" подрались на тренировке

Серьезный конфликт произошел между Джеромом Боатенгом и Леоном Горетцкой на тренировке "Баварии".

По сведениям Bild, Горетцка сфолил на Боатенге, после чего защитник ударил партнера по команде по лицу. В ситуацию вмешались Томас Мюллер, Роберт Левандовски и наставник Ханс-Дитер Флик.

До конца занятия оба футболиста игнорировали друг друга. Отмечается, что игрокам, вероятно, простят эту стычку.

После 19 туров "Бавария" идет в Бундеслиге на второй позиции, отставая от лидера на одно очко.

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