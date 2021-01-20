"Разогревает бутсы в микроволновке": Хавбек "Челси" Маунт рассказал о шутках внутри команды
Хавбек "Челси" Мэйсон Маунт рассказал, как игроки шутят внутри команды.
"Чилуэлл на уровне. Он недавно к нам перешел. Еще Жоржиньо любит устраивать пранки.
У нас есть специальная микроволновка, чтобы разогревать бутсы. Жоржиньо играет в бутсах с металлическими шипами, и они сильно разогреваются. А потом он всем прижигает кожу. Прикладывает, например, к задней части бедра", - приводит слова Маунта ютуб-канал UMM.
После 19 туров "Челси" занимает в АПЛ восьмое место, имея в активе 29 очков.
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|Команда
|М
|О
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18