"Разогревает бутсы в микроволновке": Хавбек "Челси" Маунт рассказал о шутках внутри команды

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"Разогревает бутсы в микроволновке": Хавбек "Челси" Маунт рассказал о шутках внутри команды

Хавбек "Челси" Мэйсон Маунт рассказал, как игроки шутят внутри команды.

"Чилуэлл на уровне. Он недавно к нам перешел. Еще Жоржиньо любит устраивать пранки.

У нас есть специальная микроволновка, чтобы разогревать бутсы. Жоржиньо играет в бутсах с металлическими шипами, и они сильно разогреваются. А потом он всем прижигает кожу. Прикладывает, например, к задней части бедра", - приводит слова Маунта ютуб-канал UMM.

После 19 туров "Челси" занимает в АПЛ восьмое место, имея в активе 29 очков.

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