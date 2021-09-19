Скаут Серии А высказался о будущем Кокорина

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Скаут Серии А высказался о будущем Кокорина Фото: твиттер "Фиорентины"

Скаут Серии А Алекс Великих высказался о будущем форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Судьба Кокорина уже давно определена многими экспертами в Италии, особенно теми, кто близок к "Фиорентине" и их проблемам. Это была попытка реанимировать Александра, футболист находится на долгом контракте. Игрок не воспользовался данным подарком от тренера, это говорит о том, что он не готов к интенсивности итальянского футбола.

Манчини, Капелло, которые его рекомендовали, видели его в лучших кондициях, физических в том числе, когда он приехал во Флоренцию, всё уже изменилось. Все рекомендации оказались об игроке, которого они уже не знали.

В клубе есть молодой футболист, на которого они сделали ставку (Влахович - прим. Soccernews.ru). Целенаправленно не был приобретен другой форвард, чтобы Влахович ощущал себя комфортно на момент подписания контракта, нахождение рядом Кокорина делало ситуацию спокойной вокруг самого Душана.

Думаю, в зимнее трансферное окно Кокорина отправят в аренду, контракт долгий, вряд ли клуб хочет выплатить финансовые средства Александру, расторгать контракт - не вариант. Есть клубы в Италии, которые борются за место в лиге, и переход российского игрока в такие команды возможен", - приводит слова скаута "Матч ТВ".

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