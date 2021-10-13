Гисдоль приступил к своим обязанностям в "Локомотиве"
Фото: сайт "Локомотива"
Новый тренер "Локомотив" Маркус Гисдоль провел первую тренировку с командой.
"Я с огромным воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с "Локомотивом". Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы.
Мы все должны быть одной командой: не только игроки, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу", - обратился Гисдоль к команде.
В субботу, 16 октября, "Локомотив" ожидает выезд к "Рубину".
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