Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе "Манчестер Сити" и "Челси"

Фото: инстаграм Тюкавина

Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на слухи об интересе "Манчестер Сити" и "Челси" к игроку.

"Ни "Манчестер Сити", ни "Челси" Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в "Динамо", - приводит слова Сафонова Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провел 16 игр, в которых забил 6 голов.

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