"Монако" интересуется игроком сборной Хорватии

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"Монако" интересуется игроком сборной Хорватии

Хавбек "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру во Франции.

По сведениям France Football, в услугах 30-летнего хорвата заинтересован "Монако". Стоимость возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Отмечается, что у Перишича натянутые отношения с руководством клуба, поэтому "Интер" готов избавиться от него.

В прошлом сезоне Перишич провел 34 игры и забил 8 голов.

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