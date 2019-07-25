"Монако" интересуется игроком сборной Хорватии
Хавбек "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру во Франции.
По сведениям France Football, в услугах 30-летнего хорвата заинтересован "Монако". Стоимость возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.
Отмечается, что у Перишича натянутые отношения с руководством клуба, поэтому "Интер" готов избавиться от него.
В прошлом сезоне Перишич провел 34 игры и забил 8 голов.
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