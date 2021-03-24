"Локомотив" пытается уговорить Жемалетдинова на понижение зарплаты
Фото: "РБ Спорт"
"Локомотив" ведет переговоры о сокращении зарплаты хавбека Рифата Жемалетдинова.
Как сообщает "РБ-Спорт", клуб хочет сократить зарплату 24-летнего с 1,3 миллиона евро в год до 0,5-0,6 миллиона. Отмечается, что переговоры были отложены, и велика вероятность того, что Жемалетдинов летом уйдет в "Краснодар".
Соглашение Жемалетдинова с клубом истекает грядущим летом. В текущем сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в 20 играх.
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