"Локомотив" пытается уговорить Жемалетдинова на понижение зарплаты

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"Локомотив" пытается уговорить Жемалетдинова на понижение зарплатыФото: "РБ Спорт"

"Локомотив" ведет переговоры о сокращении зарплаты хавбека Рифата Жемалетдинова.

Как сообщает "РБ-Спорт", клуб хочет сократить зарплату 24-летнего с 1,3 миллиона евро в год до 0,5-0,6 миллиона. Отмечается, что переговоры были отложены, и велика вероятность того, что Жемалетдинов летом уйдет в "Краснодар".

Соглашение Жемалетдинова с клубом истекает грядущим летом. В текущем сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в 20 играх.

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