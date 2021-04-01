Агент Чорлуки рассказал, где игрок может продолжить карьеру

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Степан Левин, агент защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, высказался о будущем своего клиента.

"Ведран обдумает своё будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет", - приводит слова агента "Чемпионат".

Напомним, что ранее игрок объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Он выступает за "железнодорожников" с 2012 года.

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