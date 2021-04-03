"Спартак" готов продлить контракт с Селиховым

Фото: ФК "Спартак"

"Спартак" готов продлить соглашение с голкипером Александром Селиховым.

Как сообщает "Р-Спорт", 26-летний вратарь может остаться в клубе, несмотря на то, что является дублером Александра Максименко.

Отмечается, что переговоры уже ведутся, однако окончательное решение будет принято летом после смены тренера.

Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. В текущем сезоне он играл за дубль "Спартака".

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