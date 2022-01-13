Сборная России запланировала товарищескую игру перед матчем с Польшей

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Сборная России запланировала товарищескую игру перед матчем с ПольшейФото: твиттер сборной России

Сборная России определилась с планами на подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сборная проведет сбор в турецком Белеке. Там национальная команда сыграет товарищеский матч против одной из сборных, не вышедших на мундиаль.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей Россия сыграет против Польши. В случае победы Россия встретится с победителем пары Швеция - Чехия.

Читайте также: Каннаваро отказался возглавить сборную Польши, которая сыграет с Россией в стыках ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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