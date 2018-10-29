"Вы изменили футбол": мир прощается с владельцем "Лестера"

Теги лестер ситивичай шриваддханапрабха

"Вы изменили футбол": мир прощается с владельцем "Лестера""Лестер" официально подтвердил, что его владелец Вичай Шривадханапрабха погиб во время крушения его вертолета в субботу вечером.

Игроки "лис", а также других клубов уже выразили свои соболезнования в связи со случившимся. Вот лишь некоторые из сообщений футболистов.

Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"):
"То, что было вами создано и достигнуто, никогда не будет забыто".

Джейми Варди ("Лестер"):
"Невероятный человек, который имел большое сердце. Душа футбольного клуба "Лестер".

Мохамед Салах ("Ливерпуль"):
"Действительно грустный день для футбола".

Джеймс Мэддисон ("Лестер"):
"Порою жизнь несправедлива. Замечательный и чуткий человек, который жил и дышал футбольным клубом "Лестер".

Рияд Махрез ("Манчестер Сити"):
"Одна из лучших личностей, которую я когда-либо встречал. Никогда вас не забуду".

Каспер Шмейхель ("Лестер"):
"Вы изменили футбол. Навсегда. Вы дали надежду каждому, что невозможное - возможно, не только нашим фанатам, но и болельщикам по всему миру в каждом виде спорта".

Напомним, "Реал" выразил соболезнования в связи с гибелью владельца "Лестера"

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