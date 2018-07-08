Вы лучшие: Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку

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Вы лучшие: Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев обратился к российским болельщикам, поблагодарив их за поддержку на Чемпионате Мира-2018.

"Друзья, к сожалению, мы покидаем Чемпионат Мира. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении турнира.

Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все. Вы лучшие болельщики на свете", - написал Акинфеев в Facebook.

Напомним, что Россия дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

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