Вы лучшие: Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку



Вратарь сборной России Игорь Акинфеев обратился к российским болельщикам, поблагодарив их за поддержку на Чемпионате Мира-2018.

"Друзья, к сожалению, мы покидаем Чемпионат Мира. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении турнира.

Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все. Вы лучшие болельщики на свете", - написал Акинфеев в Facebook.

Напомним, что Россия дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Не пропустите: Черчесов сделал важное заявление по итогам выступления сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru