Вы не проиграли: Известный певец гордится выступлением сборной России на ЧМ-2018

Известный российский певец Семен Слепаков обратился к футболистам сборной России и выразил восхищение выступлением команды на Чемпионате Мира–2018.

"Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Всё шло честно, от сердца. От чувства безнадёги, которая до начала чемпионата заполняла всё. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые всё самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами", - написал Слепаков в своем Instagram.

Напомним, что Россия впервые в своей истории дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где проиграла Хорватии по пенальти.

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