"Вы обалдели, друзья мои": Уткин высказался о решении провести кубковый матч "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге

Теги василий уткинзенит санкт-петербургспартак москварфс

"Вы обалдели, друзья мои": Уткин высказался о решении провести кубковый матч "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о решении РФС провести матч 1/2 финала Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

"Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка "Спартак" - "Зенит", очень показательно. Сам вопрос в общем-то не стоит выеденного яйца: кубок есть кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важную игру играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего это аргумент? Правильно, в пользу того, чтобы монетку кинуть. Но это ладно. К этому вернёмся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причём прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России.

При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед игрой "Торпедо" с "Химками". И как-то сыграли. Хотя в общем-то ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать её каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой "Химок" с "Торпедо" практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад - нет? Очевидно. Разница только в понтах, это если долго не подыскивать нужное слово. Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили - и...

Но вместо этого всё происходит, как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдётся - хотя как она обойдётся, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение, а потом его же используют как прецедент. Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать - вещь, вообще говоря, несложная", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".

Не пропустите: Президент РФС Дюков ответил Федуну на претензии о месте проведения матча "Зенит" - "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов