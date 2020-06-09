"Вы обалдели, друзья мои": Уткин высказался о решении провести кубковый матч "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о решении РФС провести матч 1/2 финала Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
"Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка "Спартак" - "Зенит", очень показательно. Сам вопрос в общем-то не стоит выеденного яйца: кубок есть кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важную игру играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего это аргумент? Правильно, в пользу того, чтобы монетку кинуть. Но это ладно. К этому вернёмся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причём прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России.
При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед игрой "Торпедо" с "Химками". И как-то сыграли. Хотя в общем-то ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать её каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой "Химок" с "Торпедо" практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад - нет? Очевидно. Разница только в понтах, это если долго не подыскивать нужное слово. Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили - и...
Но вместо этого всё происходит, как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдётся - хотя как она обойдётся, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение, а потом его же используют как прецедент. Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать - вещь, вообще говоря, несложная", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".
Не пропустите: Президент РФС Дюков ответил Федуну на претензии о месте проведения матча "Зенит" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20