"Вы разрушаете клуб, за который болеете": Уткин раскритиковал фанатов "Локомотива" за поддержку Сёмина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации вокруг ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива" и отношения фанатов к этому.
"Вы знаете моё отношение к Сёмину. Это выдающийся тренер, безусловно. Его время прошло, прошло давно. Это моя позиция. Вы знаете, что я занимаю её не один год довольно последовательно. Это никак не связано с личным отношением к Сёмину или с его отношением ко мне. В последний раз мы виделись и разговаривали на матче "Локомотива" с ЦСКА за Суперкубок России в Нижнем Новгороде, это было в 2018 году. За это время я услышал столько гадостей о себе - что я куплен и тому подобное. Ткать во мне ангажированность очень смешно. Во-первых, болельщики, вы ангажированы сами - своей любовью, своим синдромом толпы. Селюк намекал на то, что я ангажирован. Милый Селюк, это вы торгуете игроками, у вас игрок в "Локомотиве", и вы намекаете на мою ангажированность?
И почему? Из-за того, что я площадку в "Локомотиве" арендую для "Эгриси". Ну, значит, все люди, которые что-то покупали в "Магните", автоматически продавались Галицкому. Я арендую футбольное поле. Я за три года заплатил "Локомотиву" почти 3 миллиона рублей - это базовая сумма. Это месячная зарплата топового игрока. И это моя ангажированность? Смехотворно. Кстати, очень хорошие поля. Я доволен взаимодействием. Это не меняет того обстоятельства, что вы [болельщики] любите призрак, вы любите образ, который напоминает вам о детстве. Вы разрушаете клуб, за который вы болеете. Это очевидно.
Вы говорите, что надо было дать довести всё Сёмину до конца, что уволили тренера, который вывел в Лигу Чемпионов. Это элементарное противоречие. Второе место ещё не занято, чемпионат не разыгран, но вы стоите на этой позиции. Как можно дать довести чемпионат, а потом заменить, если между окончанием этого и началом нового чемпионата будет полторы недели? Это невозможно, но вы настолько некритично к себе относитесь, что не замечаете этого. Я говорю о Сёмине критично давно. "Локомотив" в этом сезоне проиграл все трофеи к декабрю. Это стыдоба. И вы согласны со мной в этом, потому что приняли образ последнего джедая, а последний джедай сдулся к декабрю полностью. Это было предсказано.
Вы читаете заголовки вместо того, чтобы выслушать по сути мою позицию. Можете не соглашаться, сколько угодно, но если вы не выслушиваете мою позицию, если она в первую очередь вызывает ненависть и раздражение просто потому, что вашей противопоставлена, как же вы сами хотите добиться, чтобы вас слушали руководство "РЖД", администрация "Локомотива" и так далее? Как может сочетаться одно с другим? Это же бессмысленно. Я говорю: Сёмин устарел. А вы мне: Вася, попробуй в 73 года выглядеть таким вот образом. Я не спорю с тем, что Юрий Палыч в 73 года скачет козликом резвым, это совершенно прекрасно. Но дело же не в том, чтобы он скакал, а в том, что методы, которыми он пользуется, давно остались даже не в заднице, а в 18-й заднице, проходящего мимо курьерского поезда. Извините за поезд. Короче говоря, сейчас Юрий Сёмин разрушает свой клуб. Молчаливо. Одобряя и во многом провоцируя ваши действия. Это очень интересное явление. Настолько интересное, что мне не хочется в этом вопросе занимать ничью позицию", - сказал Уткин.
Напомним, что 31 мая истечёт контракт Сёмина с "железнодорожниками" и новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.
Не пропустите: Фанаты "Локомотива" вывесили баннер об уходе Сёмина напротив офиса РЖД. | http://soccernews.ru
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