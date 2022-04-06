"Вы серьезно?". Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда

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"Вы серьезно?". Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп резко ответил на вопрос журналиста о возможном переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в мерсисайдский клуб.

"Вы серьезно?! Мы не будем даже пытаться. Суммы, о которых идет речь, просто сумасшедшие – мы не будем иметь к этому никакого отношения. На это нет никаких шансов!

Честно говоря, я не хочу иметь с этим ничего общего. Это совсем не весело", – сказал немецкий специалист для SportBild.

Ранее сообщалось, что переход Холанда обойдется потенциальному покупателю в более, чем 300 миллионов евро. В эту сумму входит трансфер из "Боруссии", комиссионные агенту и отцу игрока, а также зарплата за пять лет.

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