"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин крайне эмоционально ответил на вопрос об отсутствии нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на сборе национальной команды.

"Правда ли то, что объяснение по Дзюбе это только прикрытие, а на самом мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?" — приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, что сборная России в конце марта должна была провести стыковые матчи чемпионата мира 2022 года. Впрочем, из-за исключения национальной команды из международных турниров россияне проводят учебно-тренировочный сбор. По словам Дзюбы, он пропускает сбор по семейным обстоятельствам.

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