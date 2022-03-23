"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин крайне эмоционально ответил на вопрос об отсутствии нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на сборе национальной команды.
"Правда ли то, что объяснение по Дзюбе это только прикрытие, а на самом мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?" — приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что сборная России в конце марта должна была провести стыковые матчи чемпионата мира 2022 года. Впрочем, из-за исключения национальной команды из международных турниров россияне проводят учебно-тренировочный сбор. По словам Дзюбы, он пропускает сбор по семейным обстоятельствам.
Не пропустите: Филимонов раскритиковал отказ Дзюбы от сборной. | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" продлил контракт с одним из лидеров команды
-
РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Хвича покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб
-
Испанский журналист раскрыл тактику Флорентино Переса в отношении Мбаппе. Президент "Реала" не планировал покупать Килиана прошлым летом
-
Раскрыты финансовые вопросы сделки по Холанду: подробности
Лента новостей
-
"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе
-
Назван лучший игрок Словакии по итогам 2021 года
-
Карпин надеется, что России разрешат сыграть на ЧМ-2022
-
"Реал" не собирается увольнять Анчелотти
-
В Госдуме оценили шансы России получить право проведения Евро
-
"Интер" продлил контракт с одним из лидеров команды
-
Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном переходе в "Барселону"
-
Погба рассказал о своих отношениях с Моуринью
-
В "Рубине" отреагировали на уход Хвичи
-
Дюков объяснил, зачем Россия подаст заявку на проведение Евро
-
РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Хвича покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб
-
Хави не хочет рисковать здоровьем Фати. Ансу не сыграет с "Севильей"
-
Испанский журналист раскрыл тактику Флорентино Переса в отношении Мбаппе. Президент "Реала" не планировал покупать Килиана прошлым летом
-
"Атлетико" может подписать лидера "Леванте"
-
Раскрыты финансовые вопросы сделки по Холанду: подробности
-
Шкриньяр рассказал, что подпишет новый контракт с "Интером"
-
Захарян высказался о своей игре
-
Абрамович может купить клуб из Турции
-
"Барселона" уверена в продлении контракта с Араухо