"Вы тоже можете добиться такого": Адебайор показал свой гараж с элитными автомобилями
Известный тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор решил необычным образом мотивировать своих подписчиков в инстаграме.
36-летний футболист выложил ролик, на котором запечатлен его гараж с 8 автомобилями. В коллекции африканца четыре машины марки Mercedes, два Porsche, BMW и Range Rover.
"Это видео нужно не для того, чтобы показать: "Я сделал это". А для того, чтобы подчеркнуть: "Вы тоже можете добиться такого!". Всё, что нужно - продолжать верить в себя и трудиться каждый день, когда никто не видит. Отметьте друга, которому нужно это увидеть", - написал форвард.
Сейчас Адебайор играет в парагвайской "Олимпии". Ранее он выступал за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Реал", "Монако" и другие клубы.
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|Серро Портеньо
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