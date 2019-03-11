Вы заслуживаете всего самого хорошего: Винисиус поблагодарил Солари

Нападающий "Реала" Винисиус написал в твиттере слова благодарности бывшему тренеру Сантьяго Солари.

¡Gracias por todo, mister! por ayudarme desde mi llegada, por la confianza y las oportunidades. Dios bendiga siempre y merece todo de mejor en su vida! pic.twitter.com/p8clikkAIQ — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 11 марта 2019 г.

"Спасибо за все, мистер! За то, что доверял, помогал адаптироваться в команде и давал возможности. Бог вас благословит, вы заслуживаете всего самого хорошего", - написал футболист.

Напомним, сегодня, 11 марта, "Реал" возглавил Зинедин Зидан.

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