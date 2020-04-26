Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб

Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что несколько лет назад им интересовался римский "Лацио".

"Конкретных предложений не было. Еще когда играл в Чехии, вроде бы "Лацио" интересовался", - написал Караваев в сториз своей страницы в Instagram, отвечая на вопросы болельщиков.

24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В "Зенит" он перешел в сентябре 2019 года из "Витесса" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".

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