Вячеслав Колосков: "РФС не будет реагировать на ситуацию с Луневым. Черчесов отреагирует"

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Вячеслав Колосков: "РФС не будет реагировать на ситуацию с Луневым. Черчесов отреагирует"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с голкипером сборной России и петербургского "Зенита" Андреем Луневым, которого задержали в аэропорту Внуково. 

"Он был не в расположении сборной, а в аэропорту, поэтому РФС и не должен комментировать такие вещи. Если бы он напился на сборах, это было бы другое дело, серьезнее. 

Я думаю, РФС никак не будет реагировать на это, отреагирует Черчесов, который и определит меру спортивного наказания. Это моя точка зрения", - сказал Колосков.

Напомним, голкипера задержали в московском аэропорту в пьяном виде. Он оскорблял сотрудников авиакомпании за то, что те не хотели его пускать в самолет из-за неподобающего поведения.

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