Вячеслав Малафеев поделился мнением о Малкоме

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев оценил состав петербуржцев и игру Малкома.

"Считаю, что для РПЛ "Зенит" достаточно укомплектован. Можно просто брать в каждое трансферное окно по одному игроку для вариативности, как вариант замены, если кто-то уйдет или будет продан.