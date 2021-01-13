Вячеслав Малафеев поделился мнением о Малкоме

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Вячеслав Малафеев поделился мнением о МалкомеБывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев оценил состав петербуржцев и игру Малкома.

"Считаю, что для РПЛ "Зенит" достаточно укомплектован. Можно просто брать в каждое трансферное окно по одному игроку для вариативности, как вариант замены, если кто-то уйдет или будет продан.

Этого будет достаточно для того, чтобы "Зенит" брал чемпионство за чемпионством. Но в Лиге Чемпионов этого не хватит.

Малком начинает оправдывать надежды. Конечно, в сравнении с Халком и Винселем, он пока не принес столько пользы. Учитывая его стоимость. Но травм у Малкома становится меньше, и мы видим, что это качественный футболист", – цитирует Малафеева "Р-Спорт".

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