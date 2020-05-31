Вячеслав Малафеев покинул "Зенит"
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил о своем уходе из петербургского клуба.
"Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам "Зенита" за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.До встречи, "Зенит"!" – написал Малафеев в своем Instagram.
Пришло время идти дальше ⠀ Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие — «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени». ⠀ У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером. ⠀ Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. ⠀ Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного. ⠀ Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды! ⠀ Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. ⠀ До встречи, «Зенит»! ⠀ @zenit_spb ❤️ ⠀ #ВсяЖизньвЗените
В бытность футболистом Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. В составе петербуржцев он четырежды становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка России, а также по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Российской Премьер-Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20