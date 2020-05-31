Вячеслав Малафеев покинул "Зенит"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил о своем уходе из петербургского клуба.

"Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам "Зенита" за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.До встречи, "Зенит"!" – написал Малафеев в своем Instagram.

В бытность футболистом Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. В составе петербуржцев он четырежды становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка России, а также по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Российской Премьер-Лиги.

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