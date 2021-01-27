Вячеслав Малафеев рассказал о своем состоянии после перенесенного коронавируса
Бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о своем состоянии после перенесенного коронавируса.
"Чувствую себя замечательно, прекрасно. Тест пришел отрицательный. Лечение прошло активно и оперативно.
С точки зрения восстановления, не было смысла дольше задерживаться в больнице, хотя у многих пациентов были разные ситуации, как по срокам нахождения в больнице, так и по срокам восстановления", — приводит слова Малафеева Sport24.
41-летний Малафеев в бытность футболистом выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. За петербургский клуб он провел 442 матча и пропустил 436 голов. В составе "Зенита" Малафеев четыре раза становился чемпионом России, по три раза завоевал Кубок и Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. За сборную России сыграл 24 матча и пропустил 29 голов.
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