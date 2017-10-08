Вячеслав Малафеев: "Сарсания сделал большой вклад в победы "Зенита"

Известный в прошлом футболист Вячеслав Малафеев оценил вклад спортивного директора питерского "Зенита" Константина Сарсании в победы своего клуба.

"Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внес очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы "Зенита". И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы", - написал бывший футболист в своем инстаграме.

Напомним, Адвокат высказался об уходе из жизни Сарсании. | soccernews.ru