Вячеслав Малафеев высказался о хейтерах "Зенита"

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Вячеслав Малафеев высказался о хейтерах "Зенита"

Экс-голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, как относится к хейту петербургского клуба.

"Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда все зависит от того, с какого угла на нее смотреть. Если ты настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то плохое. "Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России.

Сейчас все изменилось, достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдется", - цитирует Малафеева "Спорт день за днем".

Напомним, по итогам текущего розыгрыша "Зенит" стал чемпионом России второй раз подряд.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

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